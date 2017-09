Ministério Público recomenda que Cadeia Pública de Mossoró separe presos por facções

Os membros de facções criminosas que estão presos na cadeia pública Juiz Manoel Onofre de Souza, em Mossoró, devem ser mantidos em ambientes separados e adequados. É o que recomendou o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), através da 14ª Promotoria de Justiça da cidade. A recomendação foi publicada na edição da terça-feira, 05, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O texto da recomendação frisa que as organizações criminosas se alastraram por todo o sistema penitenciário nacional e que é sabido que na cadeia pública de Mossoró há detentos de facções rivais, que não podem ficar no mesmo ambiente.

A recomendação é dirigida ao diretor da cadeia pública. A Promotoria de Justiça deu prazo de cinco dias para que o diretor cumpra a recomendação e advertiu que o descumprimento dela resultará na adoção das medidas cabíveis, inclusive pela via judicial.

Confira aqui a recomendação.