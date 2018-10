Ministério Público do RN firma acordo com Senac Mossoró para adequar acessibilidade

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio da 15ª Promotoria de Justiça de Mossoró, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a rede de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para que torne a sede acessível. O compromitente terá o prazo de dois anos para realizar as adequações necessárias conforme a legislação vigente.

A Promotoria de Justiça constatou, por meio de Laudo Técnico, a necessidade de adequações estruturais do Senac Mossoró. A entidade já excedeu o prazo instituído de 30 meses para realizar todas as adequações de modo a tornar acessível a infraestrutura do prédio para pessoas com deficiência ou dificuldades na mobilidade, conforme regem as Normas Técnicas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) e demais legislações.

Sendo assim, o MPRN celebra TAC com o propósito de reverter essa situação. Entre as cláusulas do compromisso estão a adequação de pisos, rampas e calçadas; adequação do mobiliário; adequação ou substituição de portas de acesso ao prédio; construção de rampa de acesso ao auditório; implantação de sinalização aos diversos ambientes do prédio; entre outras.

O termo ainda sinaliza que, na ocorrência de fatos de ordem maior que possam impossibilitar o cumprimento das cláusulas previstas no prazo, cabe ao compromitente informar ao MPRN a justificativa, para que a Promotoria possa dar um retorno das medidas a serem tomadas, incluindo aditivo ao TAC para prorrogação do prazo.

Confira aqui a íntegra do compromisso firmado.

MPRN