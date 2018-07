Ministério Público arrecada donativos para ajudar vítimas das chuvas em Touros, no RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) iniciou na quinta-feira (12) uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas das intensas chuvas que atingiram o município de Touros, que fica a 92 quilômetros da capital Natal. A região próxima à cidade também foi atingida e várias ruas ficaram alagadas.

O grande volume de água deixou diversas famílias desabrigadas. A campanha do MPRN é voltada para a arrecadação de materiais de limpeza e higiene pessoal, fraldas descartáveis e água mineral.

Os donativos serão arrecadados até a quinta-feira (19) nos seguintes pontos de coleta:

– Promotoria de Justiça de Touros (Avenida 27 de Março, 120 – Centro)

– Sede da Procuradoria-Geral de Justiça (Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97 – Candelária – Natal).

– Sede das Promotorias de Justiça de Natal (Rua Nelson Geraldo Freire, em Lagoa Nova)

Na sexta-feira (20), todo o material será entregue à Secretaria de Assistência Social de Touros.