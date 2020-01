Ministério lista 2 hospitais do RN para tratar casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou uma lista de hospitais de referência, por estado, para o atendimento a pessoas com suspeita de coronavírus. No Rio Grande do Norte, as duas unidades que atenderão a esses pacientes, em caso de suspeita do vírus no Estado, são o Hospital Giselda Trigueiro (Natal) e o Hospital Rafael Fernandes (Mossoró).

Esses locais foram escolhidos como medida preventiva pelos gestores locais por terem ampla capacidade de atendimento com profissionais especializados para situações de risco à saúde pública.

Fonte: Portal Grande Ponto