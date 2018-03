Ministério da Saúde anuncia expansão das Práticas Integrativas no SUS

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia nesta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro (RJ), a expansão das práticas integrativas no SUS. O anúncio ocorrerá na abertura do 1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública, no espaço Riocentro.

São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para curar e prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. Atualmente, estão entre as práticas mais comuns acupuntura, auriculoterapia e yoga. A expectativa é que os novos procedimentos ampliem o atendimento.

Durante o evento, que segue até o dia 15 de março, serão mais de 900 trabalhos científicos que apontam os benefícios dessas práticas para a saúde da população e relatos de experiências no SUS, de todas as regiões do país e de outros países também.