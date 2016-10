Ministério da Justiça abre debate público sobre revisão dos procedimentos para adoção

O Ministério da Justiça e Cidadania (MJC) abre debate público, até 4 de novembro, sobre os procedimentos de adoção e estratégias voltadas à efetivação do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. O objetivo é agregar contribuições da sociedade de forma democrática para compor o anteprojeto de lei que será entregue ao Congresso Nacional para aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“A contribuição da população é fundamental nesse processo de elaboração legislativa, principalmente quando tratamos de temas tão sensíveis e de extrema importância, como é o caso da adoção”, afirmou o secretário de Assuntos Legislativos, Marcelo Varella.

Cenário

De acordo com os dados Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há mais de 46 mil crianças e adolescentes atualmente no Brasil em acolhimento institucional. Desse número apenas 7 mil estão aptas para adoção. Em contrapartida, o mesmo cadastro mostra que há mais de 37 mil pessoas interessadas em adotar.

Esse descompasso demonstra que há no país uma diferença nos perfis de pretendentes e crianças e adolescentes cadastrados havendo a necessidade de revisão na legislação vigente. A demora excessiva nos processos faz com que as crianças permaneçam mais de dois anos em instituições de acolhimento. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, 55% dos pretendentes preferem crianças de 0 a 3 anos de idade.

“Aprofundar essa discussão e a regulamentação dessas ações é uma forma de ampliar o atendimento de crianças e adolescentes, evitando que elas permanecem mais de dois anos em unidades de acolhimento institucional” explica a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça e Cidadania, Cláudia Vidigal.

Adoção

Aos 12 anos de idade, Cristiano, que até então vivia em abrigo, foi adotado pelo funcionário do MJC, Devid Portugal. Adotado não, Portugal e a esposa Ângela Souza, conseguiram a guarda provisória da criança. “Existe o tabu da adoção tardia. Muita gente disse que eu era doida de adotar um menino adolescente. Mas eu não tive problema algum com isso. Com amor, carinho e limites tudo dá certo.” relata Ângela. A família de Portugal já contava com três filhos biológicos. No caso de Cristiano, o processo de adoção foi concretizado só quando ele saiu do Exército, com quase 22 anos.

São muitos as pessoas que pretendem adotar. Mas os processos burocráticos dificultam a concretização de uma adoção legalizada. “Eu não escolhi ser mãe adotiva. Ela quem me escolheu como mãe.” falou a funcionária da Ouvidoria do MJC, Lucileide. Ela tem a guarda da Ana Luísa, de 5 anos. Com 15 dias de vida a mãe da Ana Luísa deixou a filha na casa de Lucileide e sumiu no mundo. Voltou meses depois, já grávida de outro filho. A mãe biológica não quis criar a menina. O pai biológico da Ana Luísa está preso. E a criança cresce feliz com a mãe adotiva cuidando dela. Mas infelizmente o processo legal de adoção ainda não está finalizado. Muitos são os casos como este. Por isso é essencial que a lei seja aprimorada. A participação da população só enriquecerá o anteprojeto de lei e o tornará mais próximo das necessidades da população.

Debate Público

O Ministério da Justiça e Cidadania reuniu um grupo de especialistas que elaboraram um texto base trazendo contribuições e inovações para a temática dos direitos da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes.

A consulta pública será feita de forma muito simples e fácil. A contribuição da sociedade será por meio da formulação de comentários e sugestões sobre o texto proposto até o dia 4 de novembro. Para participar acesse: http://pensando.mj.gov.br/adocao/

Período: 04/10/2016 até 04/11/2016

Veja como é hoje e algumas das propostas que a população vai debater: