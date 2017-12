Ministério da Educação libera R$ 7,5 milhões para a Ufersa

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido recebeu a confirmação na manhã desta quinta, dia 14, da liberação de R$ 7,5 milhões referentes a Emendas de Bancadas do ano de 2016. De acordo com o Reitor, o professor José de Arimatea de Matos que acompanhou todo o trâmite da liberação em Brasília, os recursos serão destinados para a construção do Laboratório de Tecnologia da Informação no Campus de Pau dos Ferros e para o Laboratório de Habilidades de Medicina, em Mossoró. As obras já estão licitadas e devem começar em breve.

Os recursos ainda serão utilizados para a ampliação da Usina Fotovoltaica de Mossoró e para a instalação de novas Usinas nos campi de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Segundo o Reitor, houve um grande envolvimento da Bancada Potiguar na liberação da emendas e, em especial do Deputado Felipe Maia, o coordenador da Bancada.

“Em nome da Ufersa, somos gratos a todos os parlamentares potiguares que destinaram recursos e que apoiaram a liberação em Brasília”, agradeceu o Reitor.

A liberação das Emendas de Bancada era uma reivindicação da Ufersa. Durante a visita do Ministro da Educação, Mendonça Filho, a Ufersa em Pau dos Ferros no último dia 30 de novembro, o Reitor Arimatea tinha solicitado o empenho do Ministro junto à Secretaria de Governo. Mendonça assumiu o compromisso e a Ufersa contou com o apoio do Deputado Felipe Maia, que participou nesta quarta de uma audiência com o Ministro solicitando essa liberação.

Quando estiver pronto, o Laboratório de Tecnologia da Informação de Pau dos Ferros vai atender cerca de 700 alunos por ano dos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação e Engenharia de Software.

Foto: Eduardo Mendonça/Assecom/Ufersa.