Militar é encontrado morto em ginásio de Mossoró

Um militar das Forças Armadas foi encontrado morto no alojamento montado pela Operação Potiguar III no Ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró, na madrugada desta segunda-feira, 1º de janeiro.

O caso foi confirmado pela comunicação do Exército, mas não foram divulgados o nome, a idade e a patente do militar achado morto.

Na manhã desta segunda-feira, uma equipe da Delegacia de Plantão foi até o ginásio, mas foi impedida de entrar no local, pois os militares aguardavam a chegada de perícia da Polícia Federal e de um perito militar.

As informações sobre as circunstâncias da morte do militar deverão ser divulgadas pelas Forças Armadas em nota.

Cerca de 2,8 mil homens das Forças Armadas estão no Rio Grande do Norte para ajudar na Segurança, uma vez que o estado continua sem policiamento nas ruas.