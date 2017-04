Milhares de pessoas ocupam Centro de Mossoró em encerramento de manifestações contra reformas

Encerrou no início da noite desta sexta-feira a mobilização organizada por sindicatos e entidades representativas de Mossoró, com o intuito de protestar contra o andamento das reformas trabalhista e previdenciária que tramitam no Congresso Nacional.

Após um dia de manifestações encaminhadas em vários pontos da cidade, a programação encerrou com uma grande passeata pela principal via da cidade. Escolas ligadas à igreja católica e bancos não funcionaram.

Surpreendendo as expectativas dos organizadores, milhares de pessoas participaram da mobilização final, que teve início na igreja do Alto de São Manoel por volta das 15h30 e encerrou na Praça do Pax, no início da noite. Na reta final da passeata era possível contabilizar cerca de 20 minutos de fluxo de manifestantes.

Nem mesmo a chuva que caiu no início da tarde impediu que a passeata fosse iniciada e ganhasse força no trajeto de cerca de dois quilômetros até o Centro da cidade.

Com faixas e cartazes pedindo a saída do presidente Michel Temer e a paralisação das reformas que estão em andamento no Congresso Nacional, sindicalistas, estudantes, representantes de entidades uniram forças para a realização de uma das maiores mobilizações públicas já realizadas na história de Mossoró.

“Todos estão vendo o sucesso da mobilização, mas as emissoras de TV devem mostrar que as mobilizações foram um fracasso. Cabe a cada um de nós mostrarmos nas redes sociais que o povo está indignado com o que estão fazendo com nossos direitos”, destacou a vereadora Isolda Dantas, que ocupava um dos carros de som que acompanhavam a mobilização.

A manifestação que estava prevista para encerrar na praça da Catedral de Santa Luzia, foi transposta para a Praça do Pax, devido a realização da missa de sétimo dia em homenagem ao empresário Milton Marques, realizada no fim da tarde desta sexta-feira.

A programação foi encerrada com discursos reforçando a necessidade de interrupção das reformas propostas pelo presidente Michel Temer.