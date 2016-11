Micareta da Luz e Abraço a Cidade abrem Festa de Santa Luzia 2017

Os preparativos para a Festa de Santa Luzia 2016 entram na reta final. Uma programação extensa vem sendo desenvolvida desde outubro, com a peregrinação da imagem e realização de eventos sociais.

Entre os eventos agendados para o próximo fim de semana, dois reforçam o convite para a comunidade prestigiar a Festa da padroeira. No dia 02 de dezembro será realizada a Micareta da Luz, com concentração às 18h, na Matriz de São Manoel.

A banda Magnificat fará se apresentará no ponto de concentração. A saída será às 19h30, com trio elétrico e animação da Banda Divina Luz. Após a chegada à Catedral será a estreia do Oratório de Santa Luzia.

No dia 03 de dezembro ocorrerá o tradicional Abraço a Cidade, com início às 6h, na Ilha de Santa Luzia. Serão realizadas 29 paradas em pontos distintos da cidade. O objetivo é anunciar a Festa de Santa Luzia para toda a comunidade.

A abertura oficial da Festa de Santa Luzia, no dia 03 de dezembro será iniciada às 19h30 no Adro da Catedral de Santa Luzia, com a Bênção do Santíssimo Sacramento. Em seguida, terá início a solenidade de abertura. Neste ano, ocorrerá o encontro de Bandas Sinfônicas das cidades de Mossoró, Viçosa, Baraúna, Assú e Tenente Laurentino. Outro momento que promete emocionar o público é o show com os artistas de Mossoró que prepararam um repertório especial.

– Roteiro

ABRAÇO A CIDADE 03/12/2016

(Ilha de Santa Luzia –Saída às 16h, da Capela de Santa Luzia)

1ª Parada: 6h10 às 6h20

Capela de Nossa Senhora dos Milagres (Papoco)

2ª Parada: 6h30 às 6h40

Capela Santa Rita de Cássia (Alamedas)

3ª Parada: 6h50 às 7h

Capela Nossa Sra Medianeira de Todas as Graças (Planalto)

4ª Parada: 7h10 às 7h20

Capela Nossa Sra de Lourdes (Walfredo Gurgel)

5ª Parada: 7h30 às 7h40

Capela Santa Paula Francinete (Teimosos)

6ª Parada: 8h às 8h10

Capela São José Operário (Nova vida)

7ª Parada: 8h40 às 8h50

Capela do Divino Espírito Santo (

8ª Parada: 9h às 9h10

Capela de São João Paulo II (Conj Monte Olimpo)

9ª Parada: 9h20 às 9h30

Capela do Bom Jesus (Bom Jesus)

10ª Parada: 9h50 às 10h

Capela de São Francisco (Belo Horizonte)

11ª Parada: 10h20 às 10h30

Capela de Santa Clara de Assis (Lagoa do Mato)

12ª Parada: 10h50 às 11h

Capela de Nossa Senhora das Dores (Macarrão)

13ª Parada: 11h15 às 11h25

Capela de Santo Expedito (Aeroporto I)

14ª Parada: 11h50 às 12h50

Capela de São Francisco (Abolição III) ALMOÇO

15ª Parada: 13h00 às 13h10

Capela de São Pedro (Abolição IV)

16ª Parada: 13h20 às 13h30

Capela de São Sebastião (Pró Morar)

17ª Parada: 13h40 às 13h50

Capela de Santa Rita de Cássia (Parque das Rosas)

18ª Parada: 14h às 14h10

Capela de Nossa Sra Aparecida (Redenção)

19ª Parada: 14h20 às 14h30

Capela de Nossa Sra de Guadalupe (Integração)

20ª Parada: 14h40 às 14h50

Capela de Santa Teresinha (Resistência)

21ª Parada: 15h10 às 15h20

Capela de São Francisco (Estrada da Raiz)

22ª Parada: 15h30 às 15h40

Capela de Santo Antonio (Santo Antonio)

23ª Parada: 16h às 16h10

Capela de Sant´ana (Barrocas I)

24ª Parada: 16h20 às 16h30

Capela de Nossa Sra de Fátima (Bom Jardim)

25ª Parada: 16h45 às 16h55

Capela do Divino Espírito Santo (Paredões)

26ª Parada: 17h20 às 17h30

Capela de São Francisco (Pintos)

27ª Parada: 17h45 às 17h55

Capela da Sagrada Família (Vingt-Rosado)

28ª Parada: 18h05 às 18h15

Capela de Nossa Sra das Graças (Vingt-Rosado)

29ª Parada: 18h35 às 18h45

Capela da Mãe Rainha (Ulrick Graff)