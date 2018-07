Mestrandos da UFERSA e OBVIO RN realizarão evento sobre Violência em Caraúbas, RN

I FÓRUM CARAUBENSE SOBRE EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E VIOLÊNCIA

Numa iniciativa inédita dos alunos do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Cognição,Tecnologias e Instituições da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e em Parceria com o insituto OBVIO – Observatório da Violência do Rio Grande do Norte, será realizado o evento I Fórum Caraubense Sobre Educação, Sociedade e Violência.

O evento terá como palestrantes os professores Thadeu Brandão, Docente do PPGCTI da UFERSA, Sociólogo, Mestre e Doutor em Ciências Sociais e, também, Coordenador Acadêmico do Observatório da Violência – OBVIO/RN e Ivenio Hermes, Coordenador de Pesquisa do OBVIO RN, arquiteto, urbanista, escritor, pesquisador, consultor em políticas e gestão em segurança pública e mestrando do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico e Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições (UFERSA).

A ideia de um evento com caráter eminentemente social, partiu da vontade dos alunos Richard Fernandes, Iara Nobrega, Cindy Damaris, Israela Miriam, Ramiro Junior e Higo Lima, que visam trazer esse tema tão atual democratizando-o para qualquer cidadão que queira participar, e para tal, basta se inscrever e contribuir com 1kg de alimento não perecível que sera doado para o Lar de Idosos de Caraúbas.