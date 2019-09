Mestrado em Ensino abre inscrições dia 16 com 32 vagas para 2020

O Mestrado Acadêmico em Ensino – Posensino – oferece 32 vagas para o próximo ano. O processo seletivo começa no próximo dia 16 com a abertura das inscrições que vão prosseguir até o dia 13 de outubro. Ao todo são 32 vagas distribuídas nas linhas de pesquisa: Linha 01 – Ensino de Ciências Humanas e Social, com 13 vagas; Linha 02 – Ensino de Línguas e Artes, com 10 vagas e, a Linha 03 – Ensino de Ciências Naturais e Tecnologias, com 09 vagas. A taxa de inscrição custa R$ 100,00. Link para Inscrições.

O Mestrado Posensino é uma parceria da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Das 32 vagas oferecidas pelo Posensino, 23 são voltadas para ampla concorrência; 03 para professores e servidores da Ufersa, Uern e IFRN; 03 para servidores do IFRN e, 03 para candidatos com deficiência.

A seleção será realizada em quatro etapas sendo a primeira composta de uma prova escrita; a segunda, com a análise do projeto de pesquisa; a terceira, a entrevista e a quarta, com a análise do currículo (prova de títulos). As três primeiras etapas têm caráter classificatório e eliminatório, e a quarta etapa apenas caráter classificatório. A prova escrita vai acontecer no dia 30 de outubro e as aulas estão previstas para começar no dia 02 de março de 2020. Confira AQUI o Edital na íntegra.

Ufersa