Mestrado em Cognição, Tecnologias e Instituições da UFERSA realizará seu II Seminário Interdisciplinar

Tecnologias e Instituições, bem como os demais discentes e docentes dos Programas stricto sensu da Universidade interessados na pesquisa interdisciplinar.

O intuito da atividade é proporcionar aos participantes momentos de reflexão e debate sobre o fazer transdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições. Serão abordados campos temáticos que integram experiências humanas, sociais e técnicas; bem como, artes, educação, cultura, saúde e as tecnologias que medeiam a sociedade, sejam estas, leves ou duras.

Promovido pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições, o evento busca socializar as problemáticas de pesquisa e abordagens metodológicas associadas aos projetos e experiências de pesquisa no campo interdisciplinar desenvolvidos por discentes e docentes do programa.