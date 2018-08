Mesa da Câmara adia decisão sobre perda do mandato de Paulo Maluf

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados transferiu para a próxima semana, a decisão sobre a perda do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP). A mesa da Câmara estava decidida a acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal que cassou o mandato de Maluf, mas Maluf pode renunciar ao mandato nos próximos dias evitando o processo de casação.

“O advogado pediu um prazo até terça-feira para apresentar a renúncia do Paulo Maluf e aí, portanto, não caberia mais essa discussão. Não é para preservação da imagem do Maluf, mas sim para não ter o conflito entre o Judiciário e a Câmara”, alegam os deputados.

Cleia Viana / Câmara dos Deputados Paulo Maluf foi condenado pelo STF mas mantém o mandato de deputado, apesar de afastado

O corregedor da Câmara, deputado Evandro Gussi (PV-SP), ressaltou que o adiamento da decisão atende a uma questão técnica de economia processual.

“A renúncia representaria a perda de objeto e por isso a Mesa deu até o meio dia de terça-feira (21). Na quarta (22), a decisão sobre o cumprimento da decisão do ministro Facchin será tomada. A tendência, por economia processual, é evitar que um processo que vai perder o objeto fique tramitando”, explicou.