Menor é executado no bairro Ilha de Santa Luzia

O adolescente Rafael Gadelha Alves, conhecido como “Rafaelzinho”, de 16 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira, 17 de novembro, em Mossoró. O crime ocorreu na rua General Péricles, no bairro Ilha de Santa Luzia, por volta da 00h40.

Segundo o relato de testemunhas, o rapaz andava de bicicleta quando foi abordado por dois homens em uma moto. A dupla efetuou vários disparos contra o adolescente, que morreu antes da chegada do socorro médico.

Peritos identificaram 10 perfurações de balas no corpo de Rafael Gadelha e ainda um ferimento causado por uma coronhada na cabeça.

Rafael Gadelha morava no bairro Barrocas e já havia sido baleado na mão durante um atentado na segunda-feira, 14 de novembro, no bairro Santo Antônio. Na ocorrência, mais quatro pessoas foram feridas.

A polícia informou que o adolescente tinha passagens por assalto a mão armada. No entanto, os investigadores ainda não sabem o que motivou o assassinato.