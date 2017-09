Menino de oito anos morre vítima de bala perdida em Natal

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 24, o menino de oito anos atingido por uma bala perdida na noite do domingo na cidade de Natal. Pedro Darlan brincava na rua da Paz, no bairro Bom Pastor quando criminosos em um carro passaram atirando contra um casal que seguia de moto. A criança foi atingida no rosto.

Pedro Darlan ainda foi levado para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, mas não resistiu.

A mulher que estava na garupa da moto perseguida, identificada como Jucilene Clemece de Souza Cunha, de 27 anos, foi atingida por disparos nas costas e morreu na hora. O motorista da motocicleta também foi baleado e levado para um hospital.

A Polícia Militar ainda realizou buscas pelos assassinos, mas, até agora, ninguém foi preso.