Meninas são autoras de 42 das 55 melhores redações do Enem

Mulheres são maioria entre os candidatos “nota mil” na redação do Exame Nacional do Ensino Médio *(Enem). Das 55 redações que tiraram a nota máxima na prova, 42, ou seja, 76%, foram escritas por mulheres, informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

O Enem foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro a mais de 4,1 milhões de estudantes em todo o país. O tema da redação foi Manipulação do Comportamento do Usuário pelo Controle de Dados na Internet.

A maior parte dos estudantes com a nota máxima é da Região Sudeste, que concentrou 33 dos melhores textos – 14 eram do Rio de Janeiro e 14 de Minas Gerais. A Região Nordeste aparece em segundo lugar, com 14 textos nota mil. Em relação aos municípios, o Rio de Janeiro lidera com cinco redações, seguido por Fortaleza, com quatro.

Estudante nota mil

A estudante Aimée Utuni foi a única nota mil de Franca, São Paulo. Aimée conta que, para treinar escrevia quatro redações por semana. Com a proxmidade do exame, a estudante chegou a fazer 30. “Na hora que eu vi a minha nota, não acreditei. Sabia que seria alta, mas não mil”.

Aimée, que pretende usar a nota do Enem para concorrer a uma vaga em curso de medicina, diz que sempre gostou muito de ler e escrever, mas o diferencial, segundo ela, foram os estudos de filosofia. “Com a filosofia, aprende-se a enxergar o mundo ao redor de uma maneira que não seja superficial. Entende-se além e não se fica no senso comum.”

Para a estudante, o tema deste ano é algo que faz parte do cotidiano. “Hoje você faz uma pesquisa do Google sobre sapato, vai ao Facebook e, de repente, aparece oferta de sapato. É o que está acontecendo, e tem muita gente sendo enganada com isso.”

Como proposta de intervenção social, uma das exigências da redação do Enem, Aimée menciona a população e diz que é preciso desconfiar mais da internet: “[É preciso] buscar fontes seguras de conhecimento e formular a própria opinião. Não ler algo na internet já achando que é verdade.”

A mentora de Aimée é também mulher, a professora de redação e filosofia Regiane Pedigone Segatini, que recebeu uma homenagem pelo Facebook da estudante: “Como diria Isaac Newton, se eu vi mais longe, foi por estar apoiada nos ombros de gigantes. Re, vc é a minha gigante, minha protetora!”

Filosofia, filmes e ioga

A professora Regiane ressalta que os dados divulgados pelo Inep reforçam algo que ela observa no dia a dia. “As meninas são mais estudiosas, mas comprometidas com o estudo de forma geral”, diz a professora. Elas são também maioria entre os que ingressaram na faculdade, 54%, de acordo com o último Censo da Educação Superior, e as que mais concluíram os estudos, cerca de 60% do total.

À Agência Brasil, Regiane, que é dona do 100% Redação, curso de língua portuguesa em Franca e Ribeirão Preto, em São Paulo, deu também algumas dicas para um bom texto. O preparo para fazer uma boa redação no Enem vai além de simples técnica, diz a professora. O cursinho que Aimée frequentou nos últimos três anos oferece também aulas de humanidades, sessões de filmes, aulas de ioga e técnicas de respiração. “O aluno tem que saber interpretar texto e, para isso, precisa saber o contexto histórico e o contexto filosófico.”

A professora destaca também a necessidade de despertar o interesse dos estudantes para que eles mesmos tenham a iniciativa de se informar e estudar. Filmes e documentários são usados como porta de entrada para obras clássicas da literatura e para a leitura de pensadores. Um dos programas recomendados por Regiane é o Café Filosófico, do Instituto CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz.

“Não obrigamos os estudantes a nada, colocamos tudo nas mãos deles, até a escrita. O jogo é muito aberto. Explicamos que, se o aluno faz, vai ter resultado. Se não fez, vai colher também [as consequências]”, acrescenta.

Conheça o perfil dos 55 participantes com redação nota mil:

Unidade da Federação Município Idade Sexo Ceará Fortaleza 31 Feminino Ceará Fortaleza 18 Feminino Ceará Fortaleza 18 Feminino Ceará Fortaleza 17 Feminino Ceará Santa Quitéria 21 Feminino Distrito Federal Brasília 20 Feminino Distrito Federal Brasília 19 Feminino Distrito Federal Brasília 18 Feminino Espírito Santo Vitória 21 Feminino Goiás Goiânia 19 Feminino Maranhão Imperatriz 20 Masculino Minas Gerais Belo Horizonte 18 Feminino Minas Gerais Belo Horizonte 18 Feminino Minas Gerais Belo Horizonte 17 Masculino Minas Gerais Betim 17 Feminino Minas Gerais Cataguases 20 Feminino Minas Gerais Ipatinga 20 Masculino Minas Gerais Janaúba 18 Masculino Minas Gerais Juiz de Fora 21 Feminino Minas Gerais Juiz de Fora 17 Masculino Minas Gerais Juiz de Fora 17 Feminino Minas Gerais Mariana 18 Feminino Minas Gerais Sete Lagoas 20 Feminino Minas Gerais Timóteo 17 Feminino Minas Gerais Uberaba 18 Feminino Mato Grosso Tangará da Serra 21 Feminino Pará Ananindeua 16 Feminino Pará Belém 24 Feminino Paraíba Guarabira 16 Masculino Piauí Teresina 19 Feminino Piauí Teresina 16 Masculino Rio de Janeiro Macaé 18 Feminino Rio de Janeiro Niterói 28 Feminino Rio de Janeiro Niterói 17 Feminino Rio de Janeiro Niterói 17 Feminino Rio de Janeiro Nova Iguaçu 19 Feminino Rio de Janeiro Rio das Ostras 17 Masculino Rio de Janeiro Rio de Janeiro 23 Feminino Rio de Janeiro Rio de Janeiro 21 Masculino Rio de Janeiro Rio de Janeiro 21 Feminino Rio de Janeiro Rio de Janeiro 20 Feminino Rio de Janeiro Rio de Janeiro 18 Feminino Rio de Janeiro Rio de Janeiro 18 Feminino Rio de Janeiro São João de Meriti 20 Masculino Rio de Janeiro Volta Redonda 18 Feminino Rio Grande do Norte Ipanguaçu 19 Feminino Rio Grande do Norte Natal 18 Feminino Rio Grande do Sul Porto Alegre 18 Feminino Sergipe Aracaju 18 Feminino Sergipe Aracaju 18 Feminino Sergipe Aracaju 15 Feminino São Paulo Cotia 17 Masculino São Paulo Franca 17 Feminino São Paulo Pederneiras 19 Masculino São Paulo Rio Claro 18 Masculino

Agência Brasil