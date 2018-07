Menina diagnosticada com dengue hemorrágica precisa de doações de sangue em Mossoró

Diagnosticada com dengue hemorrágica, a pequena Lavínia Maia Caetano, de sete anos, precisa de doações de sangue por estar com as plaquetas baixas.

Lavínia foi internada no sábado, 14, no Hospital Regional Tarcísio Maia, e transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Wilson Rosado na segunda-feira, 16.

Qualquer tipo de sangue pode ser doado no Hemocentro de Mossoró em nome da criança.

O Hemocentro fica no bairro Aeroporto I, ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia e funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h.

Para doar sangue, é preciso: