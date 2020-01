Melão de Mossoró será primeira fruta brasileira exportada oficialmente para mercado chinês

O melão produzido na região de Mossoró será a primeira fruta brasileira exportada oficialmente para o mercado chinês. A Administração Geral de Aduana da China (GACC), órgão responsável pela sanidade vegetal e animal -publicou comunicado nesta quinta-feira (22).

Técnicos chineses estiveram em Mossoró entre os dias 12 e 17 deste mês para inspecionar as fazendas produtoras de melão do município e da região, com intuito de certificar a produção para a exportação.

O objetivo da visita foi verificar as plantações nas áreas livres da mosca da fruta nos estados. Os técnicos foram acompanhados de representantes da Prefeitura de Mossoró, do Comitê Executivo de Fruticultura Irrigada do RN (COEX), do Mapa e do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN).

O presidente do COEX, Luiz Roberto Barcellos, disse que é um dia para comemorar. “É um dia especial para a fruticultura brasileira, em especial para o melão produzido em Mossoró e região. Conseguimos, após sete anos de luta, a abertura do mercado chinês para o nosso melão. Foi uma luta em parceria com os governos, produtores, universidades”, destacou.

Segundo ele, agora é a parte da organização comercial e logística. “O potencial é muito grande. Estamos certos de que a partir de agora haverá um aumento da área, na geração de empregos, nas divisas e na economia do Estado”, continuou Luiz Roberto.

O deputado federal Beto Rosado também se pronunciou sobre a conquista. “Estivemos juntos na China reforçando a luta pela exportação do melão potiguar. Uma ideia que defendo desde o meu primeiro mandato e que agora vai virar realidade. Em breve vamos colher os frutos disso, com milhares de novos empregos e mais desenvolvimento pra nossa região”, afirmou.

A prefeita Rosalba Ciarlini esteve com os técnicos chineses durante a visita de inspeção em Mossoró e comemorou a aprovação do melão. “Teremos uma maior geração de emprego e renda. Nossa produção agrícola vai crescer, vai garantir o sustento de muitas famílias. Mossoró como sempre pioneira em muitas atividades”, frisou.

Portal Prefeitura