Meia Maratona Sesc de Revezamento acontece neste sábado em Mossoró

Neste sábado, 26 de novembro, Mossoró recebe a 4ª Meia Maratona Sesc de Revezamento. Cerca de 1.100 pessoas se revezarão em duplas e quartetos para cumprir a prova de 20 km, com 5 km em cada percurso. É o segundo ano que o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), realiza a corrida na cidade. A largada será às 16h em frente ao Sesc Mossoró.

Este ano, pela primeira vez, o evento contará também com a participação das crianças, na corrida infantil.

A competição terá 16 categorias, subdivididas em Infantil (06 a 13 anos); Comerciários e Dependentes (masculino, feminino e misto) para duplas e quartetos; Comunidade (masculino, feminino e misto) para duplas e quartetos; e Pessoas com Deficiência (deficiência visual, cadeirantes e não cadeirantes).

Os alimentos não perecíveis arrecadados nas inscrições da categoria Infantil serão destinados ao programa Mesa Brasil Sesc, que combate a fome e o desperdício de alimentos em Mossoró, Caicó, Natal e entornos.

Os corredores terão acesso a camiseta, chip, postos de hidratação, reposição calórica, massagista, guarda-volumes e banheiros químicos. Os três primeiros lugares receberão troféus e medalhas, e todos os participantes receberão medalhas. Para a realização da competição, as ruas Dr. João Marcelino, Jeremias da Rocha e Lauro Monte serão interditadas das 12h às 21h.

Sobre a competição

A Meia Maratona Sesc de Revezamento é um projeto pioneiro no RN. A ideia do revezamento reforça e incentiva o espírito de equipe e de cooperação, como também facilita a inclusão de corredores iniciantes na modalidade e dos comerciários e seus dependentes. Uma forma de estimular a integração e combater o sedentarismo.