Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões nesta quarta-feira

O concurso de número 1.974 da Mega-Sena acumulada será sorteado hoje (27) a partir das 20h (horário de Brasília) em Jundiaí (SP). A Caixa Econômica Federal estima que a loteria pagará um prêmio de cerca de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os apostadores poderão fazer seus jogos até as 19h (de Brasília) em qualquer agência lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Pela sexta vez seguida, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. Os numeros sorteadas no último concurso foram: 04, 10, 41, 44, 52 e 54. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 39 pessoas acertaram a quina e receberam R$ 67.779,73 cada. Outros 4.001 acertaram quatro números e ganharam R$ 943,83 cada.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 220 mil em rendimentos mensais. Com o prêmio, o ganhador também pode comprar sete iates ou 16 casas de R$ 2,5 milhões cada.

O servidor público Vinícius Andrade, 37 anos, morador de Ceilândia–DF, faz suas apostas assiduamente. Vinícius que já ganhou uma quadra, se mostra confiante e faz planos, caso ganhe o prêmio. “Se eu ganhar, pretendo tirar um ano sabático para viajar e aprender outras línguas. Quando voltasse, queria criar uma ONG para trabalhar com educação voltada para jovens pobres. A intenção seria ajudá-los a desenvolver e elevar a autoestima”.

Segundo a Caixa Econômica, uma aposta simples no valor de R$ 3,50 tem a probabilidade de 1 em 50.063.860 de ganhar o prêmio.

Agência Brasil.