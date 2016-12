VÍDEO: Médicos são acordados por rato em dormitório do Hospital Walfredo Gurgel

O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Simed) denuncia que o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, está infestado por ratos. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, 29 de dezembro, médicos gravaram uma perseguição a um rato-preto, conhecido no Nordeste como “gabiru”, que andava sobre as camas no dormitório médico do hospital. Assista o vídeo:

De acordo com informações dos plantonistas do hospital, as imagens foram registradas na última sexta-feira, dia 23 de dezembro. Os médicos ressaltam que o Walfredo Gurgel é o maior hospital do Rio Grande do Norte e a infestação de ratos representa um risco a pacientes, acompanhantes e servidores.

Questionada sobre a aparição do rato no dormitório médico, a assessoria de comunicação do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel informou que a unidade possui contrato com empresa para dedetização, inclusive contra roedores, e que são realizadas dedetizações na unidade duas vezes por mês.

“O Corpo Diretivo do HMWG informa que a dedetização contra insetos e roedores está em dia, tendo sido realizada pela última vez em 16.12. 2016. O Hospital mantem contrato de dedetização com a empresa Astral que está em dia com suas atribuições fazendo até duas visitas mensais, além de reforços extras, sempre que necessário”, informa o hospital em nota.

A assessoria declara ainda que a direção do hospital acredita que o rato tenha entrado na unidade através da rede de esgoto, em razão das chuvas registradas na capital do Estado, e que, após o episódio no dormitório médico, nenhum rato foi encontrado na unidade.

Confira o comprovante da última dedetização realizada no Hospital Walfredo Gurgel: