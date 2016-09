Médicos legistas temporários começam a atuar no ITEP a partir de outubro

Os 49 candidatos ao cargo de médico legista temporário, do Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITEP/RN), que foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), iniciam no exercício do cargo, já a partir do próximo dia 3 de outubro.

O resultado definitivo da avaliação de títulos foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira e classifica todos que se candidataram ao cargo, para cada uma das Unidades do ITEP, de acordo com a documentação encaminhada no ato de sua inscrição, sobre experiência profissional, tempo de serviço e títulos de aperfeiçoamento na carreira, atribuindo pontuação de zero a 100.Os aprovados, contudo, ainda devem providenciar os documentos relacionados no Anexo III do Edital nº 01/2016 – SESED/RN, para apresentação no período da posse.

Atualmente, o ITEP dispõe de 13 médicos legistas para atender toda a demanda do Estado, e aqueles que forem aprovados poderão ser lotados na Coordenadoria de Medicina Legal, em Natal (26), ou nas subcoordenadorias de Mossoró (15) e Caicó (8), por um período máximo de até 2 anos.

Governo do RN.