Médicos cubanos decidem ficar em Mossoró

Quatro médicos cubanos que atuavam em Mossoró através do Mais Médicos decidiram ficar no Brasil após Cuba encerrar a participação no programa. Os quatro profissionais atuam na cidade em 2014 e se casaram com brasileiros.

Ao todo, Mossoró tinha 14 médicos cubanos atuando nas Unidades Básicas de Saúde, mas com a decisão de Cuba de deixar o programa, 10 voltaram para o país caribenho.

Os médicos cubanos que decidiram ficar no país deverão passar pelo exame revalida e poderão participar de novas seleções para continuar no programa Mais Médicos.