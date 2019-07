Média de público da Copa América no Brasil supera em 37,4% a de 2015

A média de público por partida da Copa América de 2019, que terminou no último domingo com o título do Brasil após vitória sobre o Peru, no Maracanã, superou em 37,4% a da edição realizada no Chile em 2015, mas está muito atrás dos números registrados na edição centenário do torneio, disputada nos Estados Unidos em 2016.

De acordo com um balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Comitê Organizador Local da Copa América, a competição no Brasil atraiu 900.925 pessoas aos estádios nas 26 partidas disputadas, com uma média de 34.651 torcedores por jogo.

Agência Brasil