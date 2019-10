MEC responde positivamente sobre adesão de Mossoró ao programa de escolas cívico-militares

Na última segunda-feira (07) a Prefeitura de Mossoró enviou e-mail ao Ministério da Educação (MEC) informando o desejo de aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM). E já no dia seguinte, terça-feira (08), o gabinete da prefeita recebeu comunicado informando que o município de Mossoró passará para a próxima etapa que será de estudo para verificar a viabilidade de pessoal militar para implantação do programa em Mossoró.

A prefeita Rosalba Ciarlini se encontra em Brasília para agilizar o processo e garantir a chegada do PECIM em Mossoró. “Estamos na capital federal para diligenciarmos ações que viabilizem a implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares nas unidades da nossa rede de ensino. Acreditamos desde o início no programa proposto pelo governo federal e estamos lutando para que ele chegue aos alunos do nosso município”, disse a prefeita Rosalba Ciarlini.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, surge para fomentar um novo modelo educacional de qualidade que possibilite elevar o nível de aprendizado, proporcionando melhores oportunidades aos jovens.

