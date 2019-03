Massacre em Suzano está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais

O tiroteio na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP), está entre os assuntos mais comentados mundialmente no Twitter. O tópico chegou a liderar os assuntos mais comentados no início da tarde. Autoridades, políticos, entidades e usuários comuns manifestam solidariedade às famílias das vítimas e condenam a violência. No Brasil, usuários relembram outras tragédias e tiroteios em escolas.

Autoridades brasileiras como o ministro da Educação, Ricardo Vélez, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estão entre os que manifestaram apoio às famílias das vítimas.

Usuários também pedem uma cultura de paz nas escolas e discutem o uso de armas de fogo. A saúde mental dos atiradores e a necessidade de atendimento adequado para que tragédias como essa não voltem a ocorrer também estão em pauta na rede social.

Imprensa internacional

O assunto repercute também na imprensa internacional. Veículos noticiam o tiroteio e destacam que massacres como esse, embora já tenham ocorrido, são raros no país.

A revista norte-americana Time destacou que o Brasil tem a maior taxa de homicídios no mundo, mas que tiroteios nas escolas são raros. Também nos Estados Unidos, o The Washinton Post citou o massacre de Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, em 2011 – quando um adulto (23 anos) efetuou mais de 60 disparos e matou 12 crianças na escola municipal Tasso da Silveira.

A tragédia foi noticiada ainda pela agência de notícias russa Sputnik, que relatou o ocorrido e o número de vítimas e pela CBS News, serviço de televisão e rádio americano.

No periódico espanhol El País, a tragédia está na capa do portal na internet. Na página em português, as informações sobre o massacre estão sendo atualizadas em postagens em tempo real.

Massacre

O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), ocorreu na manhã de hoje (13). Dois jovens armados e encapuzados invadiram o local e efetuaram disparos contra alunos e funcionários. Até o momento, a polícia contabiliza dez mortos. Há ainda feridos sendo atendidos em hospitais e clínicas da região.

A Escola Estadual Raul Brasil atende os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, com um total de 1.058 alunos matriculados. Oferece ainda cursos de línguas para 1.534 estudantes. Contando com a direção, tem 14 funcionários e 63 professores. Tem uma estrutura com 30 salas, contando espaços para aula e atividades extra-curriculares.

Agência Brasil