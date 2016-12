Martins e Frutuoso Gomes têm abastecimento retomado pela Caern

Com a adutora Alto Oeste sendo finalizada pelo Governo do Estado, através Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), e funcionando em pré-operação, as cidades de Martins e Frutuoso Gomes saem do colapso e estão sendo abastecidas regularmente.

Em Serrinha dos Pintos a água está chegando gradativamente enquanto nas cidades de Antônio Martins e João Dias, a previsão é restabelecer o fornecimento pleno de água nos próximos dias. Atualmente o Estado tem 18 cidades em colapso e 75 em rodízio, resultado dos últimos cinco anos consecutivos de seca que vem esvaziando os mananciais como açudes, barragens e rios.

O engenheiro da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Anderson Araújo de Souza, responsável pelo abastecimento de água na região Alto Oeste informou que a empresa continua com o faturamento suspenso, ou seja, sem emissão de contas nessas cidades que já estão recebendo água parcialmente. A água da adutora Alto Oeste é captada na barragem Santa Cruz na zona rural do município de Apodi onde é tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA), passando pelos processos de floculação (agregação de partículas), decantação, filtração e desinfecção.

Após o tratamento a água é conduzida à Estação Elevatória (EE) que bombeia o equivalente a 580 mil litros de água por hora e lança na Adutora Alto Oeste com 400 milímetros de diâmetro.