A Fifa e o sindicato internacional de jogadores de futebol (FIFPro) revelou nesta quarta-feira as 55 indicadas para integrar a seleção do ano, em lista que conta com Marta, Formiga e Andressa Alves, que representaram a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O grupo de atletas foi selecionado a partir do desempenho entre julho de 2018 e julho de 2019, justamente, englobando o período de disputa do torneio de seleções, que aconteceu neste ano na França e foi vencido pelos Estados Unidos.

Agência EFE