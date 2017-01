Marquinhos Mossoró diz que tudo pode acontecer no Baraúnas

O Baraúnas para esta temporada é uma verdadeira incógnita. Com jogadores desconhecidos no futebol do Rio Grande do Norte e com média de idade de entre 20 e 23 anos, o clube tenta como pode se reforçar e fazer uma campanha digna no Campeonato Estadual. A tarefa não será das mais fáceis.

Em contato com o blog, o empresário e praticamente o que formou 100% deste time, Marquinhos Mossoró, afirmou que a expectativa inicial é de que o Tricolor brigue para ficar na parte intermediária, além de manter uma base para o futuro. “A gente sabe que não vai ser fácil, mas vamos fazer uma campanha intermediária. É a expectativa que estamos colocando. Pretendemos fazer um campeonato que possamos ficar com uma base para o próximo ano, onde vamos ter mais tempo para trabalhar. A gente fez uma equipe modesta, de uma média de idade baixa, já pensando no futuro”, comentou.

Questionado se não teme que o clube venha a brigar pelo rebaixamento, Marquinhos explicou que tudo pode acontecer e que dependendo dos primeiros jogos, maiores investimentos podem ser feitos para que objetivos, antes programados para longo prazo, sejam alcançados ainda em 2017. “Não é questão de brigar contra o rebaixamento. Podemos até brigar pelo título. É um risco que todos correm. No futebol existem coisas inimagináveis. De repente pensam que vamos brigar para não cair, e aí começamos bem e depois estamos quem sabe brigando lá em cima. Se as coisas acontecerem e der liga, nós vamos brigar e buscar mais recursos. Vamos jogo a jogo, sem alarme, mas se as coisas se encaixarem vamos brigar”, disse.

A maioria dos jogadores chegaram ao clube emprestados a custo zero por outras equipes. Marquinhos ainda afirmou que conversa com os jogadores e tenta passar que o Baraúnas pode servir de vitrine para grandes clubes e que isto depende do desempenho deles no campeonato. “Esperamos revelar bons jogadores”, finalizou. O Baraúnas estreia no Campeonato Estadual no dia 14 de janeiro, às 17h. quando enfrenta o Alecrim, no estádio Arena das Dunas, em Natal. (Fonte: Blog Ramon Nobre – ramonnobre.com.br).