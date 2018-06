Marinha do Brasil promove campanha de doação de sangue no RN

Hemocentro do RN em parceria com a Base Naval de Natal realizam nesta quarta-feira (6), campanha de doação de sangue com o corpo militar da Marinha. A ação de doação de sangue integra as atividades alusivas ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, a mais importante batalha naval da América do Sul, travada na Guerra da Tríplice Aliança, que completa 153 anos em 11 de junho.

Em 2018, o Comando do 3º Distrito Naval organizou uma programação especial para comemorar a Data Magna da Marinha do Brasil, com a realização de eventos nos cinco estados que compõem sua área de jurisdição – Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Ceará.

O Diretor Geral do Hemonorte, Rodrigo Villar, ressalta a importância da longa e produtiva parceria entre a Marinha e o Hemocentro. “Essa parceria nos enche de orgulho. A campanha chega para somar e reforçar os estoques de bolsas de sangue”.

O Encarregado da Escola de Formação de Reservistas Navais, Primeiro-Tenente Fernando Ângelo da Silva Filho, explica que as doações costumam ser realizadas com as turmas de recrutas, no entanto, por ocasião da comemoração do aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e da campanha Junho Vermelho, a ação foi ampliada a todos a tripulação da Base Naval de Natal e das demais Organizações Militares subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval. “Tem o lado social, da Marinha do Brasil contribuindo com os estoques dos bancos de sangue e para salvar vidas, e o lado do despertar da consciência cidadã nos nossos militares, que muitas vezes têm a vontade de doar, mas lhes falta oportunidade. Foi com ações como essa que muitos militares viraram doadores de sangue. Estamos sempre prontos para ajudar”.

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, comparecer alimentado ao posto de coleta, ter entre 16 e 69 anos (menores só com autorização do responsável legal), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.