Marinha alerta para “ressaca” e risco de navegação no litoral do RN

A Marinha do Brasil alerta aos navegantes da área do litoral do Rio Grande do Norte, sobre a previsão de ressaca com ondas de SE/E de 2.5 metros, na área entre as localidades de Natal (RN) e São Luiz (MA) a partir desta segunda-feira. A previsão é válida até esta quarta-feira.

2. A Capitania dos Portos recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

Mais informações sobre previsões meteorológicas poderão ser obtidas no site do Centro de Hidrografia da Marinha – CHM – no endereço www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm