Márcio Rangel é atração deste domingo no projeto Som da Mata

Domingo com boa música no Projeto Som da Mata deste fim de semana.

A partir das 16h30 deste domingo o projeto contará com a presença do violonista e compositor Márcio Rangel, que apresentará repertório diversificado com as influências de quase duas décadas de passagem pela Europa.

“Será um show de aproximadamente uma hora com músicas que oscilam do flamenco ao pop com passagens pelo jazz e outros sons globais” destaca o compositor.

Mossoroense, Márcio Rangel fixou residência na Itália no início dos anos 2000, que serviu como base para atuação nos principais festivais de jazz realizados em importantes países da Europa, alguns deles em parceria com o compositor cearense Nonato Luiz.

De volta ao Brasil tem participado de projetos com atuação solo, ligados ao sistema Sesc e Banco do Nordeste.

O projeto Som da Mata é realizado no Parque das Dunas em Natal com entrada gratuita.