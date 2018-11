Maradona é multado por federação mexicana após críticas a arbitragem

O astro argentino Diego Maradona, atual técnico do Dorados de Sinaloa, recebeu nessa segunda-feira uma multa pelas críticas feitas a arbitragem do jogo contra o San Luis, válido pela 15ª rodada do Torneio Apertura da Segunda Divisão do Campeonato Mexicano.

A Comissão Disciplinar da Federação Mexicana (FMF) informou em comunicado que Maradona violou vários artigos do Código de Ética e por isso foi multado. O valor não foi informado pela entidade.

O astro argentino foi submetido a uma investigação, a pedido da Comissão de Arbitragem da FMF, após ter críticado o juiz que comandou a última partida da fase de grupos do torneio.

Maradona comparou a atuação da equipe de arbitragem a do uruguaio Edgardo Codesal, árbitro da final que a Argentina perdeu para a Alemanha na decisão da Copa do Mundo de 1990, na Itália.

“Que me vençam no jogo. (Ele) mostrou cartão amarelo para todos os nossos jogadores. Não quero falar muito dele. Não quero lembrar dos tempos de Codesal, porque, se seguir falando, diria barbaridades”, disse Maradona sobre o árbitro Alan Martínez.

Esta é a segunda punição recebida por Maradona desde a contratação como técnico do Dorados de Sinaloa. O craque argentino ficou suspenso um jogo após ser expulso no jogo de ida das quartas de final do Apertura.

A equipe de Maradona volta a enfrentar o San Luis na decisão do Apertura. Os dois times se encaram na próxima quinta-feira, no jogo de ida da final. A partida de volta está marcada para domingo.

Agência EFE