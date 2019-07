Maquinhos fala depois de ter ignorado Bolsonaro

O zagueiro Marquinhos, titular da seleção brasileira em todas as partidas da Copa América, inclusive no domingo, na vitória de 3 a 1 sobre o Peru na final, disse após o jogo que a presença do presidente Jair Bolsonaro – que foi recebido por vaias e aplausos no estádio do Maracanã – precisa ser respeitada pelos jogadores, independentemente do posicionamento político.

“Essa competição é disputada no Brasil, e ele é o nosso presidente, uma autoridade do país que tem que ser muito respeitada, independentemente se a pessoa gosta ou não. O respeito prevalece acima de tudo”, opinou.

Agência EFE