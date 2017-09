Manutenção na Adutora Sertão Central Cabugi suspende abastecimento em oito cidades

As cidades de Angicos, Pedro Avelino, Lajes, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, Fernando Pedroza, Pedra Preta, Riachuelo, o distrito de Cachoeira do Sapo e comunidades rurais abastecidas pela Adutora Sertão Central Cabugi terão o abastecimento suspenso a partir das 5h da manhã da quarta-feira, 13. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) fará manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da adutora.

O retorno do abastecimento deve ocorrer gradualmente, durante a noite da quinta-feira, 14.

A Caern fará manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água em Itajá, responsável pelo tratamento da água da adutora. Além disto, a equipe operacional fará retirada de vazamentos na tubulação da adutora no trecho entre Angicos e Itajá.

A Companhia reforça o apelo de uso racional, lembrando que os cuidados com a água devem ser rotineiros, haja visto que enfrentamos um longo período de estiagem.