Manutenção em dois poços afetará abastecimento em bairros de Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que alguns bairros da cidade de Mossoró terão redução no abastecimento nos próximos dias, em função do serviço de manutenção que está sendo realizado nos poços P24 e P27.

No caso do poço P24, os bairros afetados são Bom Jesus, Planalto 13 de Maio, Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Alameda dos Cajueiros, Monte Olimpo e Alto do Sumaré.

De acordo com o chefe de Operação e Manutenção de Água da Regional Oeste, Márcio Bruno Dantas, a previsão é que o poço volte a operar na próxima quarta-feira (21). Durante o período de parada, os bairros serão abastecidos pela água da Adutora Jerônimo Rosado.

O poço P27, que também passará por manutenção, atende os bairros de Rincão, Vingt Rosado, Alto da Pelonha e Costa e Silva. A previsão de retomada no funcionamento do poço é para este sábado (17). Enquanto isso, os bairros serão atendidos pelos poços P22 e P26, além da Adutora Jerônimo Rosado.

Márcio Bruno ressalta ainda que, nos dois casos, a rede vai demorar 24 horas até que o abastecimento esteja totalmente normalizado.