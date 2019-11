Manifestantes usam fantasias de Halloween no 14º dia de protestos no Chile

Milhares de chilenos voltaram a se manifestar nesta quinta-feira pelas ruas do país, desta vez fantasiados por conta da celebração do Halloween, em um dia marcado por novos distúrbios entre manifestantes e policiais.

No 14º dia de protestos, os chilenos se reuniram em frente ao Palácio de La Moneda (sede do governo), para mostrar seu descontentamento, até que foram dispersados pela polícia.

Usando fantasias com temas “macabros”, como um diabo com a máscara do presidente chileno Sebastián Piñera, Coringa, palhaços, entre outros, a atmosfera festiva reinou entre os manifestantes.

“Constituição ou travessura”, dizia o cartaz de um manifestante, parafraseando o clássico “doce ou travessura, com o qual as crianças pedem doces nas casas na noite de Halloween e, neste caso, referia-se a uma das exigências dos cidadãos: uma nova Carta Magna para o Chile.

A manifestação de hoje também foi acompanhada por um grupo de motociclistas, que trafegavam pelas avenidas que dão na Praça Itália.

Como vem acontecendo, a manifestação pacífica da maioria dos cidadãos foi interrompida após confrontos onde os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e jatos d’água para dispersar as pessoas.

Desde o último dia 18, o Chile é palco de grandes manifestações, com focos de violência e distúrbios que até o momento deixaram 20 mortos. EFE

Agência EFE