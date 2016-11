Manifestantes protestam na Câmara Municipal de Mossoró

Manifestantes ocuparam o prédio da Câmara Municipal de Mossoró (CMM) na manhã desta sexta-feira, 11 de novembro. Após concentração na Praça do Pax, no Centro, o grupo se dirigiu até a Câmara, onde estendeu faixas, bandeiras e cartazes.

Em todo o país, sindicatos, estudantes e movimentos sociais fazem protestos pedindo a a não-aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Os manifestantes também protestam contra a reforma do Ensino Médio, o “escola sem partido”, chamada de Lei da Mordaça pelos movimentos sociais, contra a privatização da UERN e desinvestimentos da Petrobras.

Em Mossoró, participam das mobilizações o Sindicato dos Petroleiros (SINDIPETRO-RN), o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do RN (SINDIPREVS), o Sindicato dos Comerciários de Mossoró (SECOM), a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (ADUERN), o Sindicato dos trabalhadores em educação pública do Rio Grande do Norte (SINTE/RN), estudantes secundaristas e universitários, além do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

As principais pautas reivindicadas pelos movimentos sociais são: