Manifestantes ocupam principal avenida de Mossoró em passeata contra reformas

Representantes de sindicatos, da sociedade civil organizada, igrejas, movimentos sociais e estudantes, iniciaram por volta das 15h a concentração para o fim das atividades de manifestação contra as reformas trabalhista, e previdenciária, encaminhadas pelo Governo Federal.

As atividades integram uma Greve Geral convocada pelas centrais sindicais em todo o País, e teve programação iniciada nas primeiras horas da manhã em Mossoró, e em outras partes do Rio Grande do Norte.

Para fechar a programação em Mossoró os manifestantes realizam uma grande passeata pela principal via da cidade, a avenida Presidente Dutra. A concentração começou por volta das 15h no adro da igreja de São Manoel, bairro homônimo.

Às 15h30, equipes do trânsito efetuaram o bloqueio da via no sentido Alto do São Manoel/Centro e encaminharam um desvio pela lateral da Escola Padre Dehon para facilitar o deslocamento dos veículos.

Apesar da chuva, o número de manifestantes é grande e cresce com o decorrer da tarde. Os manifestantes seguem em passeata até o Centro onde realizam o encerramento da manifestação, na praça da Catedral de Santa Luzia.