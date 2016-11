Manifestações se espalham pelo RN nesta sexta-feira;

Nesta sexta-feira, 11 de novembro, sindicatos e movimentos sociais realizam protestos e paralisam serviços em todo o país. Em Mossoró, os manifestantes se reúnem na Praça do Pax, no Centro, após atividades espalhadas por toda a cidade. Os manifestantes pedem a não-aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos.

Os docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) protestaram junto com outros trabalhadores em frente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Já os petroleiros realizaram ato e assembleia em frente à Base 34 da Petrobras no começo da manhã.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram as BRs 101 norte em Natal, a BR 406 em Massaranduba – Ceará Mirim, e a BR 304 em Assu na manhã desta sexta-feira. Porém, após negociação com Polícia Rodoviária Federal (PRF) os dois primeiros trechos foram liberados o bloquei permanece apenas em Assú.

Em nota, o MST afirma ter fechado 12 pontos das principais BRs e rodovias estaduais no RN desde as 5h. Em todo estado, o movimento afirma ter mobilizado mais de 2 mil pessoas da Frente Brasil Popular.

Ocupações

Também em retaliação à PEC dos gastos, contra a reformulação do Ensino Médio e em reivindicações de melhores condições estruturais, estudantes secundaristas e da UERN ocuparam na quinta-feira, 10 de novembro, os prédios da Secretaria de Estado da Educação (SEEC) e a reitoria da universidade, respectivamente.