Manchas de óleo atingem Praia de Gado Bravo, em Tibau

As manchas de óleo do petróleo cru que vem poluindo as prais do nordeste, já atingem praias do oeste potiguar. Na manhã desta quinta-feira (24), a Praia de Gado Bravo, em Tibau, foi mais uma poluída.

Os populares de Gado Bravo afinam que as manchas foram vistas no início da manha, enquanto a maré estava baixa.

O Rio Grande do Norte é um dos estados mais afetados pelo óleo, de acordo com Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ( Ibama), no início de setembro, as praias potiguares poluídas pelo óleo somavam 41% de todas as afetadas as afetadas.

Com informações de O Facho de Grossos