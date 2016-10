Major da PM afirma que Eleições 2016 são as mais tranquilas dos últimos tempos em Mossoró

A poucos minutos do fim da votação nas eleições municipais 2016, o Major Maximiliano, do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Mossoró, faz um balanço da Segurança na cidade neste domingo e conta que esta eleição está se configurando como uma das mais tranquilas dos últimos tempos, com menos ocorrências que nos anos de 2012 e 2014, por exemplo.

“Essa está sendo a eleição mais tranquila de Mossoró. Ainda não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade na cidade. Tivemos apenas uma prisão por conta de transporte irregular de passageiros e duas conduções à DP (Delegacia de Plantão) por conta de condutas incompatíveis com o local de votação”, informa.

O Major explica que, em Mossoró, a Segurança nas eleições conta com homens das forças municipal, estadual e federal, além de apoio do Exército Brasileiro.

Aplicativos agilizam atuação contra crimes eleitorais

Major Fernandes conta que outro diferencial em relação às eleições passadas é a maior participação das pessoas na fiscalização sobre crimes eleitorais. Graças a tecnologias como aplicativos voltados exclusivamente para este tipo de denúncias, os policiais têm conseguido chegar mais rápido em locais onde ocorrem coisas como compra de votos.

“Este ano, estamos recebendo muitas denúncias através do aplicativo Pardal, através do qual as pessoas podem fazer denúncias de crimes eleitorais, que vão parar diretamente nas mãos dos juízes eleitorais, que emitem as ordens para atuação das forças de segurança”, disse o major.