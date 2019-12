Mossoró continua sendo a cidade mais violenta do Rio Grande do Norte. E mais um rime de homicídio foi registrado na tarde de hoje, bairro Barrocas, mais precisamente na Rua Major Gutemberg.

A vítima, surpreendida pelo atirador, foi alvejada várias vezestendo morte imediata, não havendo tempo suficiente para seer soorrida pela SAMU.

,

Na hora do acontecimento, ninguém soube identificar a vítima. A Polícia Militar faz o trabalho de isolamento de local de crime até a chegada da equipe do ITEP para remoção do corpo.

Mossoró chega aos 199º assassinato no ano de 2019, mais informações a qualquer momento.