Mais Médicos voltará a ter a participação de cubanos

O governo federal pretende editar em agosto uma medida provisória alterando o Programa Mais Médicos e reincorporando profissionais cubanos para que voltem a trabalhar na atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) por um período de dois anos.

Cerca de 2 mil dos 8 mil profissionais que vieram para o Brasil permaneceram aqui depois do fim do acordo, muitos na esperança de serem readmitidos no SUS. Desses, mais de 700 casaram com brasileiros e estão com a situação regularizada.

O governo pretende um projeto bem definido, que não dê margem a desgastes, tenha uma tramitação rápida no Congresso Nacional nem criar animosidade com entidades médicas.