Mais Médicos: profissional com CRM Brasil deve se apresentar até 10/1

Mais de 1.700 profissionais com registro no país escolheram municípios atendidos pelo Programa Mais Médicos. Próxima chamada será para brasileiros formados no exterior

Começou nesta segunda-feira (7/1) o prazo para que os médicos com CRM no Brasil, inscritos na segunda chamada do edital do Programa Mais Médicos, se apresentem nos municípios onde irão atuar. A etapa contou com 2.549 vagas em 1.197 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Ao todo, 1.707 profissionais com registro brasileiro escolheram localidades. Os candidatos têm até quinta-feira (10) para comparecerem aos novos postos.

Aqueles que decidirem por não trabalhar no Programa devem informar a gestão municipal, que comunicará a desistência ao Ministério da Saúde. Ao término do prazo de apresentação, a pasta realizará um novo balanço das vagas. As vagas que não forem ocupadas serão recoladas no sistema, para que outros profissionais tenham chance de escolhê-las. Inicialmente, estão disponibilizadas 842 vagas em 287 municípios e 26 DSEI.

A próxima chamada do Programa Mais Médicos acontece nos dias 23 e 24 de janeiro, para profissionais brasileiros formados no exterior. Nos dias 30 e 31 de janeiro, os médicos estrangeiros terão acesso ao sistema para optarem pelas localidades com vagas em aberto.

O Ministério da Saúde recebeu 10.205 inscrições de profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) dispostos a participarem do Programa. O prazo para o envio da documentação dos profissionais encerrou em dezembro de 2018 e estão em análise pela pasta.

Confira o cronograma das próximas etapas:

De 07/01 a 10/01 – Apresentação nos municípios dos médicos com registro no Brasil

De 23/01 a 24/01 – Médicos brasileiros formados no exterior escolhem vagas disponíveis

De 30/01 a 31/01 – Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem vagas disponíveis

Acesse o cronograma completo

MAIS MÉDICOS

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos ampliou à assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões com carência de profissionais. O programa conta com 18.240 vagas em mais de 4 mil municípios e 34 DSEIs, levando assistência para cerca de 63 milhões de brasileiros.