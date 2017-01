Mais dois policiais são presos suspeitos de integrar grupo de extermínio no RN

Dois Policiais Militares (PMs) foram presos em Mossoró no início da noite da segunda-feira, 09 de janeiro, acusados de fazer parte de um grupo de extermínio.

Os policiais se apresentaram no 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Mossoró, em atendimento a ordem de prisão preventiva. O processo contra os militares corre em segredo de Justiça. Caso comprovada a participação dos investigados no grupo de extermínio, eles poderão ser expulsos da corporação.

As prisões desta segunda-feira têm ligação com a Operação Os Intocáveis, deflagrada no ano passado, quando foram presos mais cinco PMs. A operação é resultado de investigação do Ministério Público Estadual, que investiga pelo menos 14 homicídios ocorridos nas cidades de Mossoró, Assu e Tibau no ano de 2015.