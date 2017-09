Mais de 400 alunos da Rede Municipal estarão no desfile cívico-militar

A Rede Municipal de Ensino está articulada para levar mais de 400 alunos das escolas de Ensino Fundamental e Unidades de Educação Infantil (UEI) para o desfile cívico-militar na Avenida Alberto Maranhão. Além dos estudantes, os professores da rede também estarão envolvidos na festa da Independência.

“Levaremos representantes de cada escola e de cada UEI para a Avenida Rio Branco com as bandeiras das unidades. É a oportunidade de demonstrarmos nosso amor à pátria em um momento que nosso país enfrenta tempos de dificuldades. Será uma grande festa”, disse a secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, Magali Delfino.

Os alunos estarão divididos em 13 pelotões que serão puxados pela Fanfarra Municipal, composta por alunos das Escolas Municipais Antônio Fagundes, Duarte Filho, Dinarte Mariz e Raimunda Nogueira do Couto.

Para que tudo aconteça de acordo com a programação estabelecida, a coordenação do desfile de 7 de setembro está realizando ensaios com os alunos da fanfarra nas proximidades do Centro Administrativo. Nos dias 5 e 6 o ensaio será com todos os 400 alunos que irão participar do desfile.

“Esta semana o ensaio foi apenas com a fanfarra. Mas na próxima semana deveremos reunir todos os estudantes selecionados para o desfile para ensaiar a ordem dos pelotões e estabelecer a ordem dos pelotões. Tudo estará afinado para o grande momento do 7 de setembro”, afirmou a coordenadora do desfile de 7 de setembro, Fátima Queiroz.