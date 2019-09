Mais de 400 alunos da Rede Municipal de Ensino participarão do Auto da Liberdade 2019

Falta pouco para a Festa da Liberdade 2019, que neste ano está retornando para o seu local de origem, a Estação das Artes Elizeu Ventania. A principal atração é a apresentação do Auto da Liberdade, que tem a direção de Marcelo Flecha. O espetáculo descortina os principais eventos históricos do município: a Abolição dos Escravos, o Motim das Mulheres, o Primeiro Voto Feminino e a Invasão do Bando de Lampião.

Uma das atrações mais esperadas dentro do espetáculo é a participação de mais de 400 alunos da Rede Municipal de Ensino que irão compor o coral do Auto da Liberdade. Os alunos são das Escolas Municipais:

Dinarte Mariz

Antônio Amorim

Antônio Fagundes

Dolores do Carmo Rebouças

Raimundo Fernandes

Celina Guimarães

Rotary

Niná Rebouças

Escola de Artes

“Ficamos muito honrados com o convite da direção do Auto da Liberdade em incluir os nossos alunos nesse grande espetáculo. Estão todos muito empolgados com a oportunidade de aprender sobre canto e principalmente em poder participar de uma grande apresentação artística do porte do Auto da Liberdade. Além disso, os pais e familiares estão todos orgulhosos e ansiosos para esse momento da Festa da Liberdade”, comemorou Magali Delfino, secretária municipal de Educação.

Os ensaios estão acontecendo nas respectivas escolas em que os alunos estão matriculados e são orientados por monitores de canto do espetáculo Auto da Liberdade. “É uma satisfação enorme trabalhar com essas crianças, além de muito empolgadas, elas são também disciplinadas e dedicadas. Tão importante quanto preparar essas crianças para o espetáculo é perceber que há talentos que estão sendo estimulados com a atividade do coral”, destacou Manuela Santiago, monitora de canto.



Manuela Santiago, monitora de canto.

Entre os mais de 400 alunos que estão participando do coral a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Mossoró conversou com o estudante Sílvio Henrique, do 5° Ano, da Escola Municipal Rotary. O estudante está animado com os ensaios e aguarda ansioso pelos dias da apresentação. “Está sendo muito legal participar desse projeto e eu adoro cantar. Vai ser muito bom apresentar para meus pais e meus amigos”, finalizou o estudante.



O estudante Sílvio Henrique está empolgado com a apresentação.

O Auto da Liberdade será encenado entre os dias 26 e 29 de setembro, dentro da programação da Festa da Liberdade, às 19h, na Estação das Artes Elizeu Ventania. No dia 30 acontece o encerramento com a realização do Cortejo Cultural.

