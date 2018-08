Mais de 35 mil kits de Tv digital serão distribuídos em Mossoró

O sinal analógico de televisão será desligado no dia 5 de dezembro em Mossoró. Até lá, a agência reguladora Seja Digital vai entregar kits, compostos por conversores e antenas, para as famílias atendidas por programas sociais do governo federal. Em Mossoró, mais de 35 mil kits de TV digital serão entregues.

“Atualmente estamos em fase de sensibilização, estabelecendo parcerias e uma delas é a Prefeitura Municipal. O agendamento está previsto para o final de agosto e a distribuição está prevista para setembro”, explicou o gerente regional da Seja Digital, Marcello Santo.

A entrega dos kits será feita através de agendamento, três formas: pelo telefone nacional 147 – por onde o beneficiário pode ligar e agendar com o seu Número de Identificação Social (NIS) para retirar o kit nos Correios; no site Seja Digital www.sejadigital.com.br/kit; e fazendo o agendamento nos Centros de Referencia em Assistência Social (CRASs).

As equipes dos CRASs serão preparadas para receber a população, passar esclarecimentos e também fazer o agendamento. “Para fazer o agendamento, basta apenas o NIS, se não tiver, pode ser com o CPF”, esclareceu Marcello Santo.

A retirada do KIT será apenas nas agências dos Correios, onde outras esquipes estarão designadas para orientar as pessoas quanto à instalação. “A instalação é muito simples, mas qualquer dúvida também pode ser esclarecida pelo 147”, continuou o gerente regional da Seja Digital.

Nos próximos as equipes da Seja Digital estarão visitando os CRAS para preparar o início do agendamento.